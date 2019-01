Negli ultimi due giorni in Valtellina si sono verificate quattro risse. E’ quanto emerge da quanto riporta l’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza per le giornate di venerdì 4 e sabato 5 gennaio 2019.

A Sondrio

A cavallo tra venerdì e sabato sono state due le risse a Sondrio. La prima intorno alle 17.30 quando un uomo ha dato in escandescenza gettando in strada tavoli e sedie di un bar in via Vittorio Veneto (NE PARLIAMO QUI). La seconda poco dopo la mezzanotte in via Lusardi a Sondrio. In questo caso una persona di 41 anni è finita in ospedale dopo essere stata soccorsa in codice verde.

Tirano

A Tirano intorno al’1:50 in piazza Marinoni i soccorsi sono dovuti intervenire per una scazzottata. Ad avere la peggio una persona di 23 anni che è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale di Sondalo. Sul posto anche i Carabinieri di Tirano

Livigno

Venerdì sera a Livigno invece una persona di 22 anni ha avuto bisogno delle cure dei medici dopo essere stata aggredita.