Sembra il set di un sequel di Fast & Furious, famoso film hollywoodiano sulle corse automobilistiche, invece ci troviamo a Dervio, sulla Provinciale 72, nella provincia di Lecco.

A Dervio

Nella serata di domenica 22 dicembre 2019, all’altezza dell’incrocio in centro a Dervio, due auto si sono fermate e hanno letteralmente “dato spettacolo” nel senso peggiore del termine. Uno dei due mezzi infatti ha iniziato a carambolare al centro della carreggiata, roteando più volte e sollevando una densa nuvola di fumo. Una scenetta tutt’altro che edificante che, evidentemente non è stata improvvisata visto che nel video si vede bene la presenza di un uomo pronto a immortalare tutto con il telefonino.

“Fenomeni da baraccone”

Indignato il sindaco Stefano Cassinelli: “Questa Amministrazione non intende accettare comportamenti irrispettosi della civile convivenza e della legge. I “fenomeni da baraccone” che hanno fatto questo show sono stati individuati e sanzionati oltre che subire decurtazione di 12 punti e 7 punti”.

Tolleranza zero

Il primo cittadino si spinge oltre, anche dopo il recente episodio che ha visto protagonista un giovane derviese che è entrato in alcuni bar con un’ascia ed è stato poi fermato con l’arma e anche della droga. “Stiamo intensificando anche il contrasto alla droga, una piaga che preoccupa le famiglie, e nei prossimi mesi aumenteremo i controlli, anche se le forze in campo sono ridotte questi restano punti prioritari per l’amministrazione” conclude Cassinelli.