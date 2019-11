Oggi, giovedì 28 novembre 2019, partono i lavori per installare il ponte bailey che collegherà Rovenna a Cernobbio (QUI I DETTAGLI).

Frana a Cernobbio: da lunedì la scuola dell’infanzia si trasferisce

Intanto arrivano nuove indicazioni dal 28 novembre alle 8, sino al completamento dei lavori. Vietata permanentemente la sosta, con rimozione forzata, in via Libertà dall’intersezione con via Noseda al civico n. 59, a motivo di consentire il transito dei veicoli e dei mezzi d’opera per l’allestimento del cantiere nell’area della frana. A tal proposito è concessa la deroga al limite di peso ai veicoli di cantiere utilizzati per l’intervento nell’area della frana come individuati dall’ufficio tecnico comunale, fatta salva la preventiva verifica della strada e dei cigli stradali. Vietata permanentemente la sosta con rimozione forzata in via Noseda nel tratto compreso tra l’intersezione con via Colletta e l’intersezione con via Libertà, a motivo di consentire il transito dei veicoli e dei mezzi d’opera diretti in via Libertà, 59.

Inoltre da lunedì 2 dicembre la scuola dell’infanzia di Rovenna è trasferita presso il plesso di Campo Solare. Venerdì 29 novembre la scuola resterà chiusa per le operazioni di trasloco.