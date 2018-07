Sono 80 le persone evacuate per il grosso smottamento avvenuto in Valdidentro.

Frana in Valdidentro

Alcuni residenti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in località S. Antonio di Scianno, frazione Valdidentro. Il distaccamento è stato causato dalle abbondanti precipitazioni che si sono abbattute sull’area. Le colate detritiche di ieri pomeriggio hanno imposto la chiusura delle strade che salgono verso Cancano e S.Antonio.

Operazioni di messa in sicurezza

Già si sono svolte le operazioni di messa in sicurezza lungo l’alveo del fiume Viola nell’intersezione con il torrente Rio Scianno e nella notte i mezzi hanno lavorato in località S.Antonio per rimuovere parte del materiale depositatosi. Le strade per Cancano e S.Antonio resteranno CHIUSE fino a oggi 21 luglio 2018 alle ore 12:00. Si informa inoltre che risulta tuttora inagibile la strada della Val Pettini in direzione Trela.