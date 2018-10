Va pericolosamente estendendosi, spinto dalle folate di vento caldo, l’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi nei boschi fra Sanico e Mornico, frazioni del comune di Vendrogno.

Squadre anti incendio mobilitate

La situazione è ormai di piena emergenza. Diversi i gruppi delle squadre anti incendio della Comunità montana mobilitati nelle ultime ore. Impossibile, per via del vento, l’intervento di mezzi aerei. Le stesse squadre sono così state costrette a raggiungere il fronte del fuoco via terra, muovendosi su terreni impervii.

Si lavora per arginare la linea di fuoco che, sbalzata dal vento, si allunga e frammenta appiccando nuovi focolai. Il pericolo è che l’incendio raggiunga baite e rustici.

Aggiornamenti a seguire