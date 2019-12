Incendio in un appartamento in via Pedretti a Chiavenna

Arrivano i pompieri

Vigili del Fuoco in azione poco dopo le 14 di lunedì 2 dicembre per le fiamme provenienti da un appartamento ubicato nelle immediate vicinanze del portone di Santa Maria.

Il pavimento prende fuoco

Sembrerebbe che le fiamme si siano originate dal pavimento dell’appartamento, il cui interno è prevalentemente in legno, in assenza dell’inquilino che lo abita. A dare l’allarme sarebbero stati dunque i vicini.

Lo spegnimento

Abbastanza celeri le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri di Mese. Fortunatamente non si segnala alcun ferito.