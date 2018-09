Delle auto hanno preso fuoco in un box a Cosio Valtellino, Sondrio.

Incendio a Cosio Valtellino

Vigili del Fuoco e personale medico son in questi momenti impegnati in un incendio scoppiato in un incendio a Cosio Valtellino. Le fiamme sono scoppiate in un box in via Torchio. L’allarme è scattato intorno alle 14.Il rogo ha interessato alcune auto parcheggiate. Al momento non si sa se siano coinvolte persone.

Seguiranno aggiornamenti