Grave incidente sulla neve oggi in Valdidentro.

Sul bob

Un bimbo di 4 anni è stato soccorso ad in Val Viola. Secondo le prime informazioni ricevute, il giovanissimo rimasto ferito sarebbe finito contro un albero mentre si trovava su un bob in compagnia del fratellino di 2 anni. A causa del rovinoso impatto il bambino avrebbe riportato diversi traumi, conseguenze più lievi per il fratello più piccolo. L’allarme è scattato intorno alle 14. Sul posto due elicotteri, da Sondrio e da Como. Dopo le prime cure sul posto, i fratellini sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il più grande è stato ricoverato in codice rosso, il più grave.

