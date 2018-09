A causa di un incidente nella galleria Verzedo, la statale 38 dello Stelvio è stata chiusa al traffico in corrispondenza del km 88,150, nel territorio comunale di Sondalo. L’incidente è avvenuto attorno alle 11.30 e sono stati coinvolti diversi veicoli. Due le persone rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave. Si tratta di due settantenni trasportati all’ospedale Morelli in codice verde. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la rimozione dei veicoli in piena sicurezza, per la gestione della viabilità e per riaprire la strada nel più breve tempo possibile. Il traffico nel frattempo è stato deviato sulla strada provinciale.