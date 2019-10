I Carabinieri della Compagnia di Menaggio, in particolare quelli della Stazione di Dongo e dell’Aliquota Radiomobile, nella notte tra il 29 e 30 ottobre, sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto della giovane convivente di R.L., 23enne di Dongo, che, al termine di una lite con B.C., 28enne suo conoscente sempre residente nel piccolo borgo lariano, è stato da questi colpito all’addome con un coltello.

In ospedale

La vittima, in stato di forte shock, è stato trasportato all’Ospedale di Gravedona ed Uniti, dove, dopo una indifferibile e delicata operazione per limitare i danni provocati dalla profonda lesione, si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Coltello a serramanico

Il dispositivo dispiegato, formato da diverse pattuglie che hanno subito esteso incalzanti ricerche, ha prontamente portato all’individuazione dell’aggressore -oramai già dileguatosi verso la propria abitazione in Dongo- e al sequestro dell’arma del delitto, un coltello a serramanico. Le serratissime investigazioni avviate, che hanno compreso l’escussione di numerosi testimoni e attenti rilievi tecnico scientifici sulla scena del crimine, hanno consentito, già nelle prime ore della notte, di ricostruire un solido quadro probatorio che acclarava i gravi indizi di colpevolezza a carico del sospettato.

Arrestato

Il soggetto è, quindi, stato tratto in arresto in flagranza di reato per il reato di tentato omicidio ed associato alla Casa Circondariale di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.