Presa a pugni in volto dal vicino di casa, versa in gravissime condizioni all’ospedale di Lecco. Il violento episodio si è consumato questa mattina a Bellano, in via Denti 1, ne danno notizia su GiornalediLecco.it.

Presa a pugni nel seminterrato

Da quanto emerso, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stato il pronto intervento dei Carabinieri ad evitare che si arrivasse alle estreme conseguenze. La caserma dell’Arma è situata nella stessa via in cui si trova il palazzo teatro del drammatico diverbio. E’ stato un attimo per i militari raggiungere l’edificio, nel cui seminterrato hanno colto sul fatto, quindi bloccato e tratto in arresto, un uomo di 55anni.

Ricoverata in prognosi riservata

Come spiegano su GiornalediLecco.it, l’aggressore è un condomino residente nello stesso civico numero 1. La lite sarebbe esplosa per futili motivi, degenerando però in brutali percosse a danno della sessantacinquenne. Quest’ultima avrebbe riportato un grave trauma. Trasportata in ambulanza al Manzoni di Lecco, è stata ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono più che serie.

Tratto in arresto il vicino di casa

Il vicino di casa è invece stato trattenuto in caserma. Domani comparirà dinnanzi ad un giudice per il rito direttissimo di convalida dell’arresto.