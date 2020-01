Colto da malore mentre si trovava in via dell’Agricoltura a Tirano (Provincia di Sondrio), è morto per strada. E’ accaduto oggi, 26 gennaio 2020. La vittima è un uomo di 64 anni.

Muore a causa di un malore

L’allarme intorno a mezzo giorno. L’uomo è stato colto da malore mentre si trovava nella zona residenziale di Tirano. Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi, giunti tempestivamente con un’autoambulanza, la centrale operativa ha attivato anche l’elisoccorso che si è alzato da Sondrio ma i tentativi di rianimare il malcapitato sono stati inutii, il 64enne è deceduto nonostante gli sforzi dei soccorritori.

