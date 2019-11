Notte di Halloween movimentata per i soccorritori nella Provincia di Sondrio.

16enne soccorsa a Piateda

Tra i festeggiamenti una ragazzina di 16 anni ha esagerato con l’alcol e ha rischiato il coma etilico. L’allarme è scattato intorno all’una e un quarto di questa notte, tra il 31 ottobre e l’1 novembre, a Piateda, lungo la via Roma nei pressi di una nota discoteca. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, arrivati sul posto i sanitari hanno potuto costatare le condizioni della giovane e hanno optato per il trasporto in ospedale. Fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave del previsto e l’adolescente è arrivata al nosocomio in codice verde.

Aggressione a Traona

Tre ragazzi, tutti di venti anni, sono rimasti coinvolti in un evento violento descritto dall’agenzia regionale dell’emergenza urgenza come aggressione. L’episodio, di cui si conoscono solo pochi dettagli, è avvenuto a Traona. I soccorritori con due ambulanze si sono recati in via Stazione all’altezza del civico 12 una decina di minuti prima delle due di notte. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri di Chiavenna.

Ragazza investita

A Delebio verso le 3:40 un pedone è stato investito in via Legnone. Si tratta di una ragazza ventenne, le sue condizioni non erano gravi, il codice di intervento infatti era verde, ma i sanitari hanno comunque deciso per il trasporto all’Ospedale di Gravedona. Anche in questo caso sul posto si sono recati anche i Carabinieri.

LEGGI ANCHE: Lite finisce con un tentato omicidio, 23enne in carcere