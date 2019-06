Ragazza dispersa nel lago: è successo nel pomeriggio di ieri, sabato, intorno alle 16.30, a Musso. Sono tuttora in corso le ricerche per Floriana Ismaili, 22 anni.

Ragazza dispersa nel lago, ricerche in corso

A dare l’allarme un’amica, che con la Ismaili era a bordo di una barca noleggiata poco prima a Musso. La Ismaili si sarebbe tuffata nel lago e non sarebbe più riemersa: da qui l’allarme dell’amica che ha immediatamente chiamato i soccorsi. In brevissimo tempo, si sono precipitate sul posto un’ambulanza del Lariosoccorso e un’automedica, oltre all’elicottero 118 decollato da Bergamo. Sul posto anche le unità navali dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Menaggio. Le ricerche sono proseguite fino a tarda serata, senza esito. E questa mattina sono ripartite le ricerche per ritrovare la giovane, 22enne calciatrice della Nazionale femminile svizzera.