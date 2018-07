Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi.

Incidente stradale a Sernio

Secondo quanto si è appreso, l’incidente è avvenuto lungo la Statale 38 sul territorio comunale di Sernio. L’allarme è scattato poco dopo le 15.30 e sono rimaste coinvolte due veicoli. Tre invece le persone per le quali è stato necessario un intervento di natura sanitaria. Tra loro appunto il ragazzino di 13 anni. Le altre due persone coinvolte sono una donna di 49 anni e un uomo di 81.

Grande spiegamento di soccorsi

Sul posto sono state inviate due ambulanze, l’elicottero del 118 di Sondrio e i vigili del fuoco. Con loro anche i carabinieri della compagnia di Tirano. Secondo quanto si è appreso le condizioni delle persone rimaste ferite non sarebbero particolarmente preoccupanti. Tutte sono state comunque portate in ospedale a Sondalo in codice giallo, indice di ferite di media gravità.