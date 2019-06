Allertamento oggi, 30 giugno 2019, per un uomo di 47 anni residente in zona, bloccato in un punto molto impervio sotto le Foppe di Cedrasco.

Bloccato in un punto impervio

Non riusciva a muoversi. Nella caduta ha riportato alcune escoriazioni e contusioni, è però riuscito a chiedere aiuto. Lo hanno localizzato attraverso SMS Locator, un sistema molto utile quando non è possibile ottenere le coordinate con altri dispositivi, come per esempio il telefono. Due squadre territoriali sono arrivate sul posto e l’intervento si è concluso con il recupero da parte dell’elisoccorso.

