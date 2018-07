Ruba le offerte in chiesa, deferito un uomo a Menaggio.

I Carabinieri di Menaggio hanno deferito in stato di libertà, per furto aggravato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, un 37enne residente a Menaggio. Sarebbe l’autore del furto avenuto lo scorso 5 luglio del bussolotto destinato alla raccolta delle offerte all’interno della chiesa “Santo Stefano” di Menaggio. Il sacerdote, Don Carlo Basci, che aveva sporto denuncia non era stato in grado di definire la quantità di denaro rubata.

