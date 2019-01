Infortunio grave ieri, 4 gennaio 2019, al Palù, in Valmalenco (S0ndrio).

Scivola e si rompe il femore

È scivolata sul sentiero ghiacciato e si è fratturata il femore: soccorsa ieri pomeriggio una donna di 58 anni, valtellinese. Stava percorrendo il sentiero che porta al Lago Palù, in compagnia di alcuni amici. La centrale operativa, dopo avere ricevuto la richiesta di soccorso, ha allertato i Scoccorsi. Sul posto la Polizia e il Soccorso Alpino che dopo averla raggiunta l’hanno imbarellata. Sul posto è giunto l’elisoccorso, la donna è stata portata a bordo con il verricello e poi in ospedale. L’intervento è cominciato alle 15:30 e si è concluso alle 17:00. In questi giorni i sentieri in quota spesso presentano una situazione di rischio potenziale: manca la neve e ci possono essere tratti ghiacciati. Il Soccorso alpino raccomanda l’utilizzo di scarpe adeguate e anche dei ramponi.

