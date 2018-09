Statale 36 e ferrovia bloccate.

Camion invade la ferrovia, traffico bloccato

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 settembre, lungo la Strada Statale 36 nel Comune di Novate Mezzola, in località Pozzo di Riva si è verificato un incidente che ha mandato in tilt la circolazione stradale e anche su ferro. Un camion ha sfondato un muro finendo proprio sui binari. Pertanto la Statale e la linea ferroviaria sono bloccate. Disagi per automobilisti e passeggeri dei treni.