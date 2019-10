Terribile fatto di sangue nella serata di ieri, 29 ottobre, a Dongo dove in un appartamento si è consumato un tentato omicidio.

Tentato omicidio a Dongo

I Carabinieri della Stazione di Dongo – Compagnia di Menaggio la notte scorsa sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto della giovane convivente di R.L., 23enne di Dongo, che, al termine di una lite con B.C., 28enne suo conoscente sempre residente nel piccolo borgo lariano, è stato da quest’ultimo colpito all’addome con un coltello. La vittima, in stato di forte shock, è stato trasportato all’ospedale di Gravedona ed Uniti, dove, dopo una delicata operazione per limitare i danni provocati dalla profonda lesione, si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Diverse pattuglie hanno subito iniziato le ricerche che hanno prontamente portato all’individuazione dell’aggressore, già dileguatosi verso la propria abitazione a Dongo e al sequestro dell’arma del delitto, un coltello a serramanico.

Il soggetto è, quindi, stato tratto in arresto in flagranza di reato per il reato di tentato omicidio ed associato alla Casa Circondariale di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

