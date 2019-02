Terribile caduta sulla Pista Nera di Livigno (Sondrio), un giovane turista è rimasto ferito gravemente riportando un politrauma molto serio.

Cade sulla pista Nera a Livigno

Un 18enne di nazionalità slovacca è rimasto vittima di una terribile caduta mentre si trovava sulla Pista Nera del Mottolino. L’allarme è scattato intorno alle 9:30 di oggi, 19 febbraio 2019. Il ragazzo è caduto in modo molto violento, nell’incidente, secondo una prima ricostruzione, non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro. All’arrivo dei soccorsi il giovane era incosciente ed è stato caricato sull’eliambulanza per essere trasportato d’urgenza all’ospedale di Sondalo dove è stato ricoverato in prognosi riservata.