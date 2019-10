15 anni e 6 mesi di reclusione la condanna per Daniele Ventriglia, il 26enne accusato di aver ucciso a coltellate Nicola Della Morte, originario della Valchiavenna ma in Sardegna per seguire la fidanzata. L’omicida è stato condannato con il rito abbreviato dopo aver confessato.

Condannato l’assassino di Nicola Della Morte

Nicola è morto a 23 anni a Ottava, frazione di Sassari, dove viveva e lavorava oltre a portare avanti la sua carriera di calciatore. Un’aggressione con un coltello nella notte tra il 27 e 28 maggio 2018 gli è stata fatale. Quella notte il valtellinese si stava intrattenendo fuori dal circolo della Polisportiva di Ottava dopo una partita quando venne aggredito da Ventriglia intorno all’una di notte. Inizialmente l’aggressore fuggì poi venne fermato dalla Polizia ad un posto di blocco mentre si trovava in auto. Il giovane valchiavennasco è morto per le ferite riportate in ospedale.

LEGGI ANCHE: Calciatore ucciso: difendeva la fidanzata e la madre