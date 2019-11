Venerdì 15 novembre alle 17.30, nella cornice prestigiosa di Palazzo Marino a Milano, si è svolta la presentazione in anteprima del libro Case Museo in Lombardia Ville, palazzi, dimore fra città, laghi e monti a cura di Valerio Villoresi, con fotografie di Andrea Livio Volpato, un volume che esplora il territorio lombardo, dalla Brianza, al Lago di Como, fino alla Valtellina e Valchiavenna, alla scoperta di 20 dimore storiche inserite nella splendida natura circostante.

Spazio dedicato a Palazzo Vertemate

Il volume, oltre ad alcune già molto note Case Museo del Lago di Como, come Villa Carlotta, Villa Balbianello, Villa Melzi o Villa Monastero, dedica uno spazio importante anche a Palazzo Vertemate –Franchi, di proprietà del Comune di Chiavenna e a Palazzo Valenti , una dimora privata di Talamona. Presenti all’evento l’Assessore del Comune di Chiavenna, Elena Del Re, L’Aechitetto Enzo Bonazzola, il custode del Palazzo Vertemate, Ralph Gschwind, il Prof. Luca Marazzi, studioso del Palazzo Vertemate, che ha contribuito ai testi sulla parte storica del palazzo nel testo, e Raffaella Panatti , per il Comune di Piuro.

LEGGI ANCHE: Al Vertemate un concorso internazionale di poesia

Conservazione e rilancio dimore storiche

Il Volume, dopo l’introduzione delle autorità, è stato presentato da Valerio Villoresi, Presidente dell’Associazione “Ville e Dimore e Corti Lombarde” che ospita la sezione “Dimore Storiche di Valtellina e Valchiavenna” , che ha illustrato il testo è ha invitato a riflettere sull’importanza della conservazione e del rilancio delle dimore storiche, un patrimonio che va valorizzato e custodito per il futuro, ma anche vuole essere conosciuto e goduto adesso, da un pubblico più vasto. Per questo lancia l’idea di creare un “circuito del turismo in villa”, così come succede ad esempio in Francia con i Castelli della Loira, per far conoscere i tesori di Lombardia e rilanciare le economie locali, destagionalizzando il turismo – Dobbiamo riuscire a far sapere ai turisti di passaggio che quando si spengono le luci della Fiera, nei weekend, nelle vacanze estive e invernali, esiste un territorio che merita di essere visitato partendo proprio dalle dimore storiche – dice Villoresi. A seguire alcuni interventi del fotografo Andrea Volpato e dell’editore Gianna Marini e interventi sull’importanza e sulla convenienza di investire in cultura, da parte di Claudia Buccellati Vozza (Past forward e Art Bonus) e sul ruolo del mecenatismo in Lombardia, a cura di Giulio Durini

La storia

Tra i relatori, è stato invitato anche l’Arch. Enzo Bonazzola, che ha descritto Palazzo Vertemate, la sua storia i sui tesori, le fasi dei diversi restauri negli anni e i lavori di ristrutturazione dei rustici di Palazzo Vertemate, nel contesto del Progetto sostenuto da Fondazione Cariplo, “Vertemate –Franchi : laboratorio di arti e mestieri”, all’interno di un progetto di valorizzazione e di rilancio che mira a rendere il complesso di Palazzo Vertemate un centro culturale capace di garantire sostenibilità e diventare un polo di attrattività per lo sviluppo dell’intero territorio della Valchiavenna.

“Si tratta di un passo importante e prezioso. È ormai evidente a tutti quanto stia crescendo in questi anni il nostro Palazzo grazie ai progetti in corso e agli sforzi di tanti soggetti. Il lavoro dell’amministrazione Comunale di Chiavenna e della rete sta portando grandissimi risultati”