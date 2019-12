Cresce l’attesa per la Pesa Vegia 2020, la manifestazione bellanese che ogni anno attira sul lago migliaia di persone. Un tuffo nel passato, nelle tradizioni di una terra ricca di cultura, che si ripresenta sempre con una suggestione incredibile. Ma l’edizione in programma il 5 gennaio 2020 sarà anche ampliata in tanti modi…

Il paese di Bellano sarà reso pedonale dalle 14 fino al termine della manifestazione, (grazie alla conformazione di strade e svincoli della SS36 non ci saranno problemi per gli automobilisti…) Ampliate e aumentate anche le navette, quest’anno oltre che da Dervio anche dai parcheggi di Varenna/Perledo e da Vendrogno (consigliamo chi giunge dalla Valsassina di arrivare a Vendrogno). Navetta che farà la spola anche dalle frazioni sul percorso.Ovviamente le tante location con oltre 300 comparse saranno aperte dalle 14, con possibilità anche di fare giri in Lucia, in Carrozza, sulla Biga o a cavallo! Anche quest’anno l’evento avrà il patrocinio di Regione Lombardia e Inlombardia, oltre ad una particolare collaborazione con.. Miss Italia!

Il programma

Orrido di Bellano aperto dalle 10 alle 22

Dalle ore 12

– Menu tipici nei ristoranti Bellanesi

– Osteria La Fruttarola in stazione

Dalle ore 14

Chiusura totale del centro al traffico veicolare

(da via C. Alberto a via XX Settembre)

Apertura ambientazioni:

– Presepe Vivente – Eliporto

– Castello di Re Erode – Cotonificio

– Consiglio Comunale Storico – Municipio

– Corte del Podestà – S. Nicolao

– Casa della Teresa di Pom – Via Plinio

– Oasi dei Re Magi – Via C. Alberto

– Accampamento Cavalieri – Puncia

– Mostra Disegni Ragazzi e Storia Pesa – Palasole

– Antico Convento – ex Bar Acli

– Possibilità di giri in Lucia, in Carrozza,

sulla Biga e a Cavallo

Servizio Navetta da Dervio – Perledo – Vendrogno

(fino al termine della manifestazione)

Ore 21,30 – Traino delle pese per le vie del paese

Ore 22 – Inizio Rievocazione Pesa Vegia

– Corteo del Podestà

– Arrivo della Barca e Incendio del Molo

– Lettura Ordinanza dal balcone del Municipio

– Fuochi d’artificio

Dalle ore 23 – Corteo Re Magi con cammelli!

Ore 24 – Accensione falò sul molo