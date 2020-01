Gli eventi in Bassa Valle da lunedì 27 Gennaio a domenica 2 Febbraio 2020.

Fino al 31 GENNAIO

Mostra – Sguardo sulla Grande Guerra 1915 – 1918

Morbegno – Piazza Rivolta – Arengario

Mostra fotografica dedicata alla Grande Guerra, dagli albori fino alla resa e la vittoria finale, con sguardo particolare al ruolo femminile durante il periodo bellico, gli imperatori e i regnanti, gli alpini e le trincee.

Fino al 02 FEBBRAIO

ore 14:30 – 17:30 Mostra – Life IP Gestire 2020 “Lombardia un tesoro di biodiversità”

Morbegno – Museo Civico di Storia Naturale

Mostra fotografica itinerante a cura di ERSAF, un’occasione per conoscere le numerose specie vegetali della nostra regione. Giorni di apertura: martedì, giovedì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Ingresso libero. Info: museo@morbegno.gov.it – 0342612451

Lunedì 27 GENNAIO

ore 21.00 Giornata della Memoria – Al di là del ponte

Delebio – Sala consiliare del comune

In occasione della Giornata della memoria il Comune di Delebio organizza una serata con lo storico ed ex direttore della biblioteca Ezio Vanoni di Morbegno, Renzo Fallati che, in occasione del ventennale dell’uscita del libro “Al di là del Ponte”, rievocherà i ricordi d’infanzia della piccola Regina Zimet, una bambina ebrea, di nazionalità tedesca che riuscì a sfuggire alle persecuzioni raziali grazie a una coppia di coniugi Valtellinesi che nascosero lei e la sua famiglia nella loro casa a San Bello. Info: Comune di Delebio 0342 684551

Mercoledì 29 GENNAIO

Escursione – Scialpinismo in Val Gerola

Val Gerola

Valle simbolo dello scialpinismo Orobico con le sue cime della Rosetta, Ponteranica ed il classico Salmurano. Ovviamente le proposte saranno sui versanti più selvaggi della valle, con pendenze dal dislivello di 1000 m. adatti a sciatori di livello MSA (Medio Sciatore Alpinista). L’escursione verrà effettuata in base al numero di partecipanti, minimo 4 e massimo di 8. Costo: € 60,00. Info: ivanpeg@gmail.com – 3474687105

Giovedì 30 GENNAIO

ore 21:00 Libro – On the brinks – Memorie di un irriducibile irlandese

Morbegno – Nuova Libreria ALBO

Best-seller in diversi paesi, è un racconto in prima persona delle due vite di Sam Millar, dall’attivismo nell’Ira alla partecipazione a una delle più famose rapine della storia americana: una storia avvincente e adrenalinica. Ingresso gratuito. Info: Nuova Libreria ALBO – www.albolibreria.it – 0342 642114

Venerdì 31 GENNAIO

ore 21:00 Corso – Sicuri sulla Neve (lezione teorica)

Morbegno – Sede CAI

Due appuntamenti formativi con la guida Guida Alpina Cristian Candiotto sul tema della sicurezza sulla neve. L’appuntamento è di carattere teorico, una lezione gratuita e aperta a tutti sulla neve e sulle valanghe, sulla prevenzione per affrontare il terreno invernale e autosoccorso, materiali e metodo. Per la lezione teorica l’ingresso è libero e gratuito, per la lezione pratica, prenotazione entro mercoledì 29. Info e iscrizioni: info@caimorbegno.org – Marco 348 9491422

Sabato 01 Febbraio

ore 08:30 Escursione – Ciaspolata per famiglie al Bar Bianco

Val Gerola

Ciaspolata di facile livello adatta a tutte le età, da effettuare con la famiglia o con gli amici seguendo l’esperta guida alpina del Parco delle Orobie Valtellinesi A. Savonitto risalendo fino all’Alpe Culino. Ritrovo alle ore 8:30 piazzale Bossi c/o Stazione di Morbegno. In caso di maltempo o di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (4) l’escursione sarà annullata o eventualmente rimandata. Costo: € 20,00 Info: A. Savonitto 3394373186 – rifugiocrocedicampo@gmail.com

ore 09:00 Corso – Sicuri sulla Neve (lezione pratica)

Gerola Alta – Pescegallo – Rifugio salmurano

Secondo appuntamento con la Guida Alpina Cristian Candiotto sul tema della sicurezza sulla neve. Passato il primo appuntamento teorico, in questa parte pratica, riservata a scialpinisti e ciaspolatori, si effettueranno ricerche con Artva, sondaggi e scavo. Per partecipare alla lezione pratica è obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 29. Costo: € 10,00. Info: info@caimorbegno.org – Marco 348 9491422

ore 17:30 Libri – A. Vitali racconta il suo lavoro di romanziere

Morbegno – Sala Boffi

Medico e scrittore bellanese, pluripremiato autore di libri di successo, tradotti in differenti lingue, incontra i lettori per raccontare del suo lavoro di scrittore e presenterà il suo romanzo “Sotto un cielo sempre azzurro”. Info: 0342 610267

ore 21:00 Teatro – Primo spettacolo “I sass i va al Garof “

Traona – Auditorium

La compagnia Filodrammatica Traonese mette in scena una commedia brillante divisa in tre atti dal titolo “I sass i va al garof”. Costo: adulti € 5,00 – gratuito bambini fino ai 12 anni. Info: tizianam96@gmail.com – 3477205446

Domenica 2 Febbraio

ore 8:30 Sport – 23° Cross della Bosca

Morbegno – fraz. Campovico – Parco della Bosca

Giunge alla sua 23ª edizione la corsa campestre organizzata dal CSI Morbegno all’interno dell’area protetta del Parco della Bosca. Le gare hanno ufficialmente inizio alle ore 9.30 e durante la giornata, oltre al ristoro per gli atleti, è possibile acquistare bevande, panini e vari snack. Info: GS CSI Morbegno – www.gscsimorbegno.org – Ruffoni Giovanni 3404606881

ore 14:00 Sport – Gara Societaria ginnastica 2020

Morbegno – Palestra Via Faedo

L’Associazione sportiva dilettantistica V.E.R.A., specializzata in ginnastica ritmica organizza la ormai tradizionale Gara Societaria dedicata a tutte le ginnaste iscritte. Nel corso della mattinata si svolgeranno invece le valutazioni interne del gruppo agonistico in preparazione alla nuova stagione competitiva. Ingresso libero e aperto a tutti. Info: Asd VERA – v.e.r.a.ginnastica@gmail.com – 3391375584

ore 15:00 Teatro – Replica “I sass i va al Garof”

Traona – Auditorium

La compagnia filodrammatica Traonese mette in scena una commedia brillante divisa in tre atti dal titolo “I sass i va al garof”. Costo: adulti € 5,00 – gratuito bambini fino ai 12 anni. Info: tizianam96@gmail.com – 3477205446

ore 16:00 Teatro – Pulcinella melodioso

Morbegno – Auditorium di S. Antonio

Pulcinella, burattino, viene spogliato del suo aspetto più violento, e reso poetico e sognante già nell’aspetto, dove le asperità del volto sono edulcorate con nuove rotondità. L’intero spettacolo, della durata di 40 minuti circa, sarà accompagnato dalle musiche di G. Rossini. Info: www.teatrodellemarionette.com – teatrodellemarionette@gmail.com