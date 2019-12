Finalmente è arrivato il grande giorno: dopo mesi di lavori, ieri sabato 21 dicembre ha aperto i battenti il Family Bob, il primo bob su rotaia in Lombardia, costruito in Valdidentro, nella ski area Cima Piazzi Happy Mountain, all’arrivo della cabinovia Isolaccia – Pian della Mota.

Per accrescere l’offerta turistica

L’attrazione è stata fortemente voluta dal Comune di Valdidentro e dalla Si.Val, la società degli impianti, al fine di accrescere l’offerta del Bormiese per le famiglie con bambini: è proprio verso questo target che, da più di 10 anni, Cima Piazzi Happy Mountain sta sviluppando la sua offerta. Il Family Bob è la coronazione di un bel sogno per un’offerta unica nel suo genere in tutta la regione lombarda. Gli ospiti dell’Alta Valtellina, dunque, potranno godere di questa bella alternativa per tutto l’inverno e poi nei mesi estivi, da inizio luglio a inizio settembre.

Dai 4 anni in su

La struttura, ricca di curve paraboliche molto panoramiche, si snoda nell’area antistante all’arrivo della cabinovia ed è, dunque, facilmente raggiungibile da tutti, anche da coloro i quali non sciano. Il divertente bob sarà un entusiasmante passatempo per tutti i bambini dai 4 anni in su che lo potranno usare accompagnati da un genitore o anche in completa autonomia.

Inaugurazione

Prima di Natale, lunedì 23 dicembre, avverrà l’inaugurazione ufficiale del Family Bob, in presenza dell’AD della Si. Val Marco Rocca e del sindaco di Valdidentro, Massimiliano Trabucchi. Il taglio del nastro avverrà alle 11, proprio alla partenza del bob su rotaia, all’arrivo della cabinovia e, a seguire, ci sarà un aperitivo gentilmente offerto dal Rifugio Conca Bianca. Tutti i residenti e gli operatori di Valdidentro, Bormio, Valdisotto e Valfurva sono invitati a partecipare, ad un momento appositamente pensato per loro: durante questa giornata, infatti, avranno accesso gratuito alla cabinovia e al Family Bob, per testarlo personalmente.