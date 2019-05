E’ davvero singolare il modo scelto da Stefano Morcelli par fare campagna elettorale. Il giovane valtellinese candidato alle elezioni europee sta girando in bici l’intero collegio che comprende Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

Campagna elettorale tra bici e scalate

Stefano Morcelli è di Valdidentro ed è candidato nella lista di +Europa. Partito all’inizio di aprile dalla Liguria ha già percorso oltre 1500 chilometri. E alla fine saranno ben 2500. E oltre a pedalare ogni giorno per spostarsi di città in città e di paese in paese per incontrare gli elettori, giovedì è stato protagonista anche di una scalata. Insieme a un’altra candidata dello stesso partito è infatti salito sulla vetta del Monte Bianco.

SU CENTRO VALLE IN EDICOLA OGGI, SABATO 4 MAGGIO, IL SERVIZIO COMPLETO CON IL RACCONTO DELLA SINGOLARE CAMPAGNA ELETTORALE.

LEGGI ANCHE: Speciale Elezioni 2019 Valtellina e Valchiavenna