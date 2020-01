Il deputato valtellinese Mauro Del Barba e il ministro Teresa Bellanova saranno protagonisti della presentazione a Lecco di Italia Viva, il nuovo partito fondato da Matteo Renzi.

Italia Viva, presentazione a Lecco venerdì 31 gennaio

L’iniziativa è in programma per venerdì 31 gennaio alle ore 21 nella sala conferenze di Palazzo Falck a Lecco, sede della locale sezione di Confcommercio. Oltre al ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Bellanova e al parlamentare morbegnese, sarà presente all’iniziativa anche la Patrizia Baffi, consigliera in Regione Lombardia che ha aderito a Italia Viva.