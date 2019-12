A Bormio si comincia a fare sul serio. Alle ore 11.30 di domani 26 dicembre si terrà la prima e unica prova cronometrata sulla Stelvio in vista delle due discese programmate per il 27 dicembre (recupero della gara della Val Gardena non disputata sabato 21 dicembre a causa delle avverse condizioni meteo) e per il 28 dicembre (la classica discesa libera). Il programma della Coppa del Mondo di Bormio prevede poi per il 29 una Combinata Alpina.

Di seguito il link dove potete trovare la lista di partenza della prova cronometrata del 26 dicembre: https://www.bormioskiworldcup.com/libera-startlist.php

PROGRAMMA UFFICIALE

Giovedì 26.12

11.30 – Prima prova ufficiale della discesa libera maschile

Venerdì 27.12

11:30 – Gara di discesa libera maschile (Recupero della gara di Val Gardena) e cerimonia di premiazione

18:00 – Sfilata, autografi con i campioni della squadra italiana e sorteggio dei pettorali – Piazza Cavour

Sabato 28.12

10:30 – Live music e intrattenimento – Ski Stadium

11:30 – Gara di discesa libera maschile e Cerimonia di premiazione

15:30 – Vitalini Speed Contest – Ski Stadium

Domenica 29.12

11:00 – Gara di Combinata alpina maschile e Cerimonia di Premiazione – Ski stadium

Accesso: posti seduti in tribuna, in piedi al parterre e a bordo pista gratuiti.

EVENTI COLLATERALI

Da venerdì 27.12

Bormio: la storia dello sci – Mostra fotografica dedicata a tutti i vincitori della discesa libera di Bormio nelle vie del Centro Storico.

Sabato 28.12

Dalle 18 – GustAntico Fest – gusto, tradizione e divertimento. Nel cuore del centro storico, bracieri e ceppi scoppiettanti, per degustare i sapori di una volta. Durante l’evento, intrattenimento musicale.

Fino alle 23:00: apertura straordinaria di Bormio Terme – Via Stelvio

Dalle 21.30: Pentagono – Serata Disco Music con DJ Radio RTL 102.5.

Domenica 29.12

21:00 – Spettacolo internazionale di pattinaggio artistico by “Ghiaccio Spettacolo” – (Palaghiaccio)