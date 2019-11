La nona giornata prevede un unico derby valtellinese alle ore 14,30 nel girone D.

Due sconfitte interne

Nel turno scorso per azzurro-granata e giallorossi. La squadra di casa, allenata da Franchetti si è un pò arenata dopo un promettente avvio. Più difficile per ora il cammino del Cosio Valtellino. La profonda rivoluzione estiva ha lasciato qualche segno per ora nella classifica. Giallorossi che però in trasferta danno il meglio. Considerando i sette punti ottenuti degli otto complessivi. Lo scorso anno tre gli incontri complessivi. Bilancio in parità. Con il Cosio Valtellino vincitore 4-2 in Coppa Lombardia il 6 settembre 2018. La replica del Berbenno nel girone di andata in campionato con l’1-0 del 18 novembre. 1-1 invece al ritorno, il 24 marzo di quest’anno. Un ex recente per parte tra le due formazioni. Con Vaninetti ora nel Cosio Valtellino e Rossignoli nel Berbenno.

Le altre partite

Classico testa coda quello tra Chiavennese-Bellagina, in programma al Comunale di Chiavenna. L’altalenante Olympic Morbegno va a fare visita al Missaglia Maresso, così come l’Albosaggia Ponchiera, attesa dalla trasferta di Veduggio. Difficile gara interna per la Tiranese che ospita l’esperto Costamasnaga. Calcio valtellinese di Prima categoria che sta stentando parecchio anche in questa stagione. Eloquenti le ultime tre posizioni della classifica occupate dalle nostre formazioni.

La classifica dopo l’8^ giornata

Olimpiagrenta, Bellagina 16. Giovanile Canzese 15. Galbiate 1974, Ars Rovagnate 14. Veduggio, Berbenno 13. Missaglia Maresso, Calolziocorte, Albosaggia Ponchiera, Costamasnaga, Olympic Morbegno 12. Oratorio 2B 9. Cosio Valtellino 8. Tiranese 3. Chiavennese 1.