C’è anche la Valtellina nella vittoria azzurra ai mondiali di rafting Junior e Under 23 indetti dalla World Rafting Federation e organizzati, tra la Valle d’Aosta, a Villeneuve, e il Piemonte, a Ivrea, che si sono aperti oggi.

La Valtellina vince ai Mondiali di Rafting

L’Italia ha vinto in tutte le categorie e in particolare nella Under 23 Femminile, la nazionale ha ottenuto il primo posto con l’equipaggio composto dalle valtellinesi Martina Valli (nella foto) e Giulia Formenton dell’Addavì di Sondrio, assieme a Francesca Leonardi del Sesia Rafting di Vocca (Vercelli) e Chiara Carbognin del Canoa Club Pescantina (Verona). Inoltre Nella Under 23 Maschile, vittoria per Italia 1 composto da Damiano Casazza, Michael Zanella e Martin Unterthurner dei due Club di Vipiteno (Bolzano), lo Stigerle Team e Rafting Sterzing, assieme a Riccardo Colombo dell’Indomita Valtellina River di Sondrio.