Nuovo inizio di stagione per i portacolori della società Melavì Focus Bike. Chiusa quella della mountain bike è scoccata l’ora del ciclocross.

Ciclocross, prima gara in Trentino

Gli atleti sono stati impegnati domenica a Cles (Tn) in occasione della prima prova del trofeo internazionale Master Cross Selle SMP di ciclocross. Coadiuvati da Maurizio Damiani e Silvia De Piaz, nonostante lo stato di forma notevolmente al di sotto del loro standard, bene si sono difesi i ragazzi che, partiti nelle retrovie sono riusciti tutti ad entrare nei primi trenta. Sfortunato Enrico Forcari che, causa problema meccanico cade ed è costretto al ritiro, mentre il coetaneo Daniele Corvi chiude in 29esima posizione; Daniele Sassella conclude ventunesimo dopo una grande rimonta e Valentina Corvi finisce quinta, in categoria unica con le atlete di un anno più grandi. Infine Sara Marenghi, anche lei in categoria unica con le donne elite, chiude ventunesima.