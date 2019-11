La pista Stella Alpina di Bormio ha ospitato oggi, lunedì 25 novembre, uno slalom speciale valido per il circuito FIS Cittadini “Cancro Primo Aiuto – Trofeo Prima Neve”.

Cittadini di Bormio

In campo femminile arriva un altro podio per Benedetta Giordani dello sci club Radici Group che centra il secondo posto dietro solo a Chiara Teroni dello Ski Team Mondolè. La sciatrice piemontese centra il successo con il crono di 1’40.66 e con 91 centesimi di vantaggi sulla lombarda Giordani, che conferma il buon stato di forma dopo i podi conquistati il passato fine settimana nel circuito FIS NJR sempre a Bormio. Al terzo posto troviamo un’altra lombarda: Matilde Bottacin del Circolo Sciatori di Madesimo che fa fermare il crono sul tempo di 1’42.26. Quarto posto per la veneta dello Ski College Veneto – Falcade, Valentina Savorgnagni. Per lei tempo di 1’42.50. Completa la top five di questa competizione fra le porte strette femminile la ligure Chiara Cittone dell’Equipe Beaulard che termina la sua performance in 1’42.62 In campo maschile successo irlandese per Comac Comerfor che si impone con il crono di 1’33.25 e con 55 centesimi di vantaggio sul bormino Simone Da Prada. Terza piazza per un altro bormino: Alessandro Salini che chiude in 1’34.69. Quarto posto per Matteo Carosini del CUS Parma in 1’35.12 e quinto posto per il britannico Charles Ranking che termina in 1’35.17.

Ecco le classifiche

Classifica ufficiale 25 FClassifica ufficiale 25 M

LEGGI ANCHE: Sci Alpino: Canclini si impone nel Gigante FIS NJR di Bormio