Venerdì, sabato e domenica sul Lago di Varese presso la locale Canottieri si è svolto il Festival dei Giovani 2018, ovvero la manifestazione remiera più importante della stagione agonistica riservata alle categorie allievi e cadetti. La Retica si è presentata al Festival con dieci atleti del gruppo agonistico che hanno formato diciotto equipaggi complessivi, ottimi i risultati che hanno conseguito nove podi, per la precisione sono ben sei medaglie d’oro, due d’argento e una medaglia di bronzo. Nella classifica generale a punti la Canottieri Retica si piazza al cinquantesimo posto su centoventisei Società provenienti da tutta Italia, e comunque visti i numeri relativi agli atleti e agli equipaggi iscritti si tratta di un ottimo risultato.

I risultati nel dettaglio

Risultati di venerdì: Medaglia d’oro per Fallini Giovanni e Tedoldi Angelica; Medaglia di bronzo per Gianatti Giulia; Quarto posto per Colzada Leonardo e sesto posto per Bertani Davide e Ligari Alessandro. Risultati di Sabato: Medaglia d’oro per Vegro Gabriele, Tedoldi Angelica, Fallini Giovanni e Gianatti Giulia; Terzo posto per Colzada Leonardo; Quarto posto per Tamola Sofia e Sgheiz Mattia; Sesto posto per Geronimi Luca. Risultati di domenica: Medaglia d’argento per il doppio Vegro Gabriele e Geronimi Luca; Quarto posto per il doppio Bertani Davide e Ligari Alessandro; Quarto posto per Tamola Sofia e Sgheiz Mattia. Nella sfida degli equipaggi delle selezioni regionali medaglia d’oro per Tedoldi Angelica con il quattro di coppia cadetti della Lombardia che vince davanti a Friuli V.G., Emilia Romagna, Toscana, Sicilia e Campania.

Il bilancio

Il Festival conferma il gruppo agonistico ad un buon livello, sugli scudi Vegro Gabriele che conquista una medaglia d’oro in singolo e una medaglia d’argento in doppio, conferme per Tedoldi angelica (tre ori) e Fallini Giovanni (due ori). Si chiude il Festival dei Giovani 2018, visti gli equipaggi iscritti non si poteva pretendere un piazzamento tra i primi nella classifica generale di Società, con sei ori però la Retica si piazza bene nel medagliere su 126 Società presenti a Varese provenienti da tutta Italia. Adesso dieci giorni di vacanza per tutti, martedì mattina partenza per il campo estivo di Sabaudia (LT) per un periodo misto di allenamenti e mare.