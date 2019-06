Si è disputata domenica 9 giugno la terza prova di Coppa Italia giovanile in Val Casies (BZ), percorso ben noto ai ragazzi portacolori Melavì Focus Bike che lo scorso anno, proprio su questo tracciato, hanno conquistato il titolo italiano team relay.

Melavì Focus Bike in Coppa Italia

Convocate dalla regione Lombardia Valentina Corvi, nonostante una serie d’inconvenienti meccanici s’impone nettamente nella sua categoria, mentre la compagna Sara Marenghi, vittima di una caduta in partenza, è costretta ad una continua rimonta e riesce a chiudere solamente ottava. Buona prestazione per Enrico Forcari, che seppure il percorso fosse duro e molto tecnico, ottiene uno splendido diciassettesimo posto ed il coetaneo Daniele Corvi conclude a metà gruppo. Buona prestazione di Sassella Daniele, che nonostante lo schieramento di partenza non favorevole ottiene un meritatissimo tredicesimo posto, mentre Caprini Riccardo chiude la sua prova sebbene reduce da un periodo di poco allenamento. Infine di grande spessore la gara di Patrik Da Prada che causa una serie di problemi meccanici deve lottare a denti stretti, ma riesce comunque a concludere dodicesimo a pochissimi secondi dalla top ten.

